レアル・マドリードの選挙戦に出馬予定のエンリケ・リケルメ氏が、インタビュー内で獲得明言をしている2人の選手についてヒントを与えた。『MUNDODEPORTIVO』が報じている。現在フロレンティーノ・ペレス会長に対抗する形で会長選へ立候補しているリケルメ氏は、「すでに国際的スター選手2人を確保している」と発言。さらに、「スペイン代表にレアル・マドリード所属選手が1人もいないのは悔しい。W杯に出場するスペイン代表選手と