県内に宿泊する人を対象にした県の割引＝得旅キャンペーンの第1弾は利用の上限に達しました。県ではクーポンの追加配布を決めるなど好調の得旅キャンペーン。宿泊施設の声を取材しました。廣田裕司アナウンサー「まだバレてない秋田県のキャッチコピーの得旅キャンペーン。魅力がバレ始めているんでしょうか、こちらの宿泊施設でも予約が好調なようです」男鹿市戸賀の「海と入り陽の宿 帝水」