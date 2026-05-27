エバー航空は、高雄発着3路線にエアバスA330-300型機を、5月20日から導入した。対象となるのは東京/成田、上海/浦東、マカオ線の3路線。台湾南部市場の需要の高まりに伴うものとしている。エアバスA330-300型機には、ビジネスクラス30席、エコノミークラス279席の計309席を配置している。従来のエアバスA321型機と比べて座席数は約70％増えた。運航初日には、搭乗口にエアバスA330-300型機をテーマとした専用待合室を設け、インタ