4月29日午後、大分県豊後高田市のドラッグストアでウイスキー2本を盗んだ疑いで、市内に住む派遣社員の男2人が5月26日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、市内に住む派遣社員の男（24）の2人です。 2人は4月29日午後2時50分頃、豊後高田市のドラッグストアでウイスキー1種類2本（販売価格4万3650円）を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、この店の店長が5月2日に棚卸しをしていたところ