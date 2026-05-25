高知県室戸市の企業が、女子野球チームを2027年春に創設します。本格的なチーム作りに向けて、5月24日、現地で高校生や大学生を対象に体験会がおこなわれました。室戸マリン球場でおこなわれたのは、高知県室戸市の製造メーカー・ISS富士鍛が企画した女子野球の体験会です。会社では、2027年4月に女子硬式野球部「ISSBLUE OCEAN」を立ち上げ、プロ野球・阪神タイガースの元監督、矢野燿大さんがチ&#