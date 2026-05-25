LIFULLが運営する、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)」は5月14日、「東京23区LIFULL HOME'Sマーケットレポート 2026年4月(価格動向)」を公開した。「ファミリータイプ」中古マンション価格動向同レポートは、LIFULL HOME'Sで4月に登録・公開された東京23区の居住用中古区分マンション、居住用中古一戸建てのデータの中から、価格動向を集計したもの。中古マンション「ファミリータイプ(2DK、2LDK、3K