7月24日に公開する、Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』より、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のゲストキャストとして、ジャルジャル、高橋努の出演が発表された。2020年の第13回キングオブコントで優勝、YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」では登録者171万人を誇るジャルジャが本作で演じるのは、多元地球Ａ0073に