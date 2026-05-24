タレント細川愛倫（22）が23日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。細川は「お知らせ本日発売の『FRIDAY』6月5日・12日号に2度目の掲載させていただきました」とグラビア掲載を告知し、ランジェリー姿をアップした。ラベンダーカラーのランジェリーを身に付けたさわやかな笑顔や、黒いランジェリーを着用した横向きショットをアップしている。この投稿にフォロワーからは「横からはヤバいです」「悶絶！」「お