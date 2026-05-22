ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、スイーツブッフェ「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ」を5月13日から8月31日まで開催する。スイーツはピーチメルバ、平日タイムサービス限定のピーチアイスケーキ、桃とメロンのかき氷パフェ、コーヒーゼリーパフェ、カスタマイズできる焼きたてクレープやシュークリーム、しぼりたて洋栗モンブラン、ピーチジュレやメロンソーダ風ゼリー、桃タルト、メロンショートケーキ、桃と紅