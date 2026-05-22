ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、スイーツブッフェ「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ」を5月13日から8月31日まで開催する。

スイーツはピーチメルバ、平日タイムサービス限定のピーチアイスケーキ、桃とメロンのかき氷パフェ、コーヒーゼリーパフェ、カスタマイズできる焼きたてクレープやシュークリーム、しぼりたて洋栗モンブラン、ピーチジュレやメロンソーダ風ゼリー、桃タルト、メロンショートケーキ、桃と紅茶のバスクチーズケーキ、アップルピーチムースなどに加えて、フレッシュメロンとハーゲンダッツのバニラ、ストロベリー、クッキー＆クリームの3種も食べ放題とし、アイスは6種のトッピングと8種のソースでアレンジできる。7月1日からは内容を一部変更しマンゴースイーツも用意する。ライトミールは揚げたてフレンチフライ、各種チーズのカッティングサービス、パリパリチキンなど約15種用意し、ドリンクバーはアレンジフレーバー炭酸水を含む約30種を提供する。

場所は3階シェフズライブキッチン。提供時間は午後3時から4時45分まで。料金は大人5,060円から、子ども2,420円。税込、サービス料別。