「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（45）が25日、自身のインスタグラムを更新し、「ずっと行きたかった球場」を訪れることができたと報告した。樽美酒は、16日には札幌大倉山ジャンプ競技場で行われた、ヒルクライムレース「Red Bull 400」に出場し、9位に入った。この日は、日本ハムの本拠地、エスコンフィールドを素顔にサングラス姿で訪れ、キツネ耳のカチューシャをした写真や、日本ハム時代のダルビッシュ有投手（パ