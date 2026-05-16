豊かな食と自然に恵まれた秋田県。しかしその実像は、全国に先駆けて進行する急激な人口減少と少子高齢化という、日本の地方が直面する「未来の縮図」そのものである。2020年からのわずか4年半で6万人以上の人口が失われるなか、かつては山奥に生息していたクマが市街地へ出没し、住民の平穏を脅かす事態が常態化しつつある。 背景にあるのは、単なる自然現象ではなく、地域の担い手不足という構造的課題だ。ハンターの高