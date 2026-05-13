宇多田ヒカルが、全国のソニーストアにて特別イベント『「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 』の開催を発表した。本イベントでは、ソニーの最新音響技術を通じて宇多田ヒカルの作品を楽しむことができ、ここだけの特別な空間を体験できるという。各店舗では、本楽曲のMVをソニーの最新4Kテレビ ブラビア®と高音質シアターシステムによる圧倒的な臨場感で視聴できる。またソニーストア銀座では、立方