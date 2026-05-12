ジャルパックは、「JAL海外ダイナミックパッケージ期間限定タイムセール」を4月22日午前10時から5月13日まで実施している。出発期間は10月8日（欧米行きは10月10日）から2027年3月31日まで。共同運航（コードシェア）便や日本トランスオーシャン航空（JTA）便運航便を含む、一部便を利用する旅程は対象外となる。割引の適用には、予約時に特設ウェブページ上にて表示されているクーポンコードを入力する必要がある。