韓国発の「ボヘミアンソウル（BOHEMSEO）」が、渋谷のRAYARD MIYASHITA PARKでポップアップを開催する。期間は5月14日から20日まで。【画像をもっと見る】K-POPグループ LE SSERAFIMのチェウォンが愛用していることでも知られるボヘミアンソウルは、2019年にソウルでスタート。「社会に縛られない自由な存在」をコンセプトに、アシンメトリーやダメージ加工、レイヤードなどを取り入れた都会的なデザインのアイテムを提案して