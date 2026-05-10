LE SSERAFIMチェウォンが着用　韓国発「ボヘミアンソウル」がポップアップ開催

韓国発の「ボヘミアンソウル（BOHEMSEO）」が、渋谷のRAYARD MIYASHITA PARKでポップアップを開催する。期間は5月14日から20日まで。

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K-POPグループ LE SSERAFIMのチェウォンが愛用していることでも知られるボヘミアンソウルは、2019年にソウルでスタート。「社会に縛られない自由な存在」をコンセプトに、アシンメトリーやダメージ加工、レイヤードなどを取り入れた都会的なデザインのアイテムを提案している。

ポップアップでは、本国で即完売したアイテムを含む2026年春夏コレクションのフルラインナップを販売。あわせて、人気アイテム「HALTER BUTTON VEST」（2万900円）と「BELT DETAIL SHORTS」（1万7600円）を限定カラーのオールブラックで用意する。

◼️ポップアップ

会期：2026年5月14日（木）〜5月20日（水）

会場：RAYARD MIYASHITA PARK North 1階

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10

営業時間：11:00〜21:00