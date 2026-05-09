【モデルプレス＝2026/05/09】4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみて（島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむ）が9日、都内で行われた「きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム」（KADOKAWA）の合同取材会に出席。下積み時代を振り返った。【写真】4人組アイドル、美脚際立つ衣装身にまとい密着◆きゅるりんってしてみて、下積み時代振り返る「女の子の『カワイイ・リアリズム』を追求