中日本ハイウェイ・パトロール東京が、高速道路での危険走行に出くわした。【映像】高速道路で危険な壁走り（実際の様子）高速道路のパトロールカーが捉えた映像には、“壁走り”をしながら追い抜く車が映し出されていた。「お！？お！？」（パトロール職員）後方カメラに映る白い車が猛スピードで迫ってくると、なぜか追い越し車線ではなく路肩の方へ向かう様子が記録されている。そして次の瞬間、壁に乗