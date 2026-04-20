クロ！スズキのイタリア法人は2026年3月9日、SUV「S-CROSS Hybrid （エスクロス ハイブリッド）」の新モデル「エスクロスハイブリッド クロ」を発売しました。エスクロスは、ハンガリーで生産され、2021年末から欧州を皮切りに中南米、アジアなどで販売されている世界戦略SUVです。【画像】超カッコイイ！ これが”約600万円”のスズキ新「“ちいさい”SUV」です！ 画像で見る（50枚）前身は日本にもラインナップされていた