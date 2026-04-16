北海道ならではの食材が並ぶ、春の大北海道市が下関市のデパートで19日まで開かれています。北海道の肉料理、海鮮料理、スイーツなど、絶品グルメがずらりと並んでいます。下関市の大丸下関店で開かれているのは、春の大北海道市です。猿払産ホタテ＆北海道牛弁当2268円こちらは北海道牛のステーキとホタテを同時に味わうことができる、ボリューム感たっぷりの弁当です。いかまんま（大） いそ伸1296円こ