遊佐町で陸上での試験養殖が行われている山形県の魚「サクラマス」が10日、今シーズン初めて酒田市の市場に試験上場されました。陸上養殖サクラマスの市場流通へ向けた取り組みを取材しました。遊佐町吹浦の釜磯海岸にある水産食品大手「Umios」の陸上養殖試験場。Umios渡辺翼さん「こちらが遊佐の陸上養殖試験場で完全養殖したサクラマスの第4世代の稚魚」養殖したサクラマスから採卵し、成魚になるまで4世代繰り返して飼育