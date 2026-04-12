中学受験をする子供の勉強に、親はどう関わればよいのか。プロ家庭教師集団・名門指導会代表の西村則康さんは「自らも中学受験を経験した親と、未経験の親とで異なる落とし穴がある」という――。写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA■高学歴な父の「落とし穴」中学受験に「親の学歴はどのくらい影響を与えるのか」という質問をよく受ける。結論から言うと、親の学歴が高