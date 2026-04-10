3月、小学校と中学校の合同閉校式が行われた球磨郡五木村で新たに小中一貫教育を行う義務教育学校の開校式が行われました。新しく開校したのは、五木村立五木学園で、これまでの村立の小中学校を統合した小中一貫の義務教育学校です。開校式には、在校生や保護者をはじめ、村の関係者などおよそ150人が出席しました。式では、熊本県の越猪浩樹教育長が児童生徒に対し、「ふるさとの未来を担ってくれる人へとなることを願っています