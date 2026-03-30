タイトーが2025年10月から行っていた、国産初とされるクレーンゲーム機「クラウン602」（1965年）を探すプロジェクトに、ひとつの区切りがつけられました。85日間にわたる捜索には、WEBやSNSを通じて4400件以上の情報が寄せられ、気づけばちょっとした“記憶の発掘祭り”の様相に。かつて遊んだ人たちの思い出が、次々と掘り起こされる展開となっていました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このプロジェク