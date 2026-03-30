ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)がPlayStation 5(PS5)・PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)・PlayStation Portal リモートプレーヤーの希望小売価格を改定すると発表しました。値上げは2026年4月2日(木)から実施されます。PS5®、PS5®ProおよびPlayStation Portal™ リモートプレーヤーの希望小売価格改定のお知らせ - PlayStation.Blog 日本語https://blog.ja.playstation.com/2026/03/27/20260327-ps5-p