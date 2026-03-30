3月24日、秋篠宮家の次女・佳子さまは静岡県浜松市を訪れ、「多文化共生センター」などの施設で日系ブラジル人の方々と交流された。【写真】英国留学中に仲良くなった男性と親しげに話をする佳子さまキャサリン皇太子妃も愛用される英国の王道ブランド「浜松市は、日本で最も多くのブラジル人が暮らす街です。昨年のブラジル訪問で関心を深められた佳子さまは、若者団体『COLORS』のキャリア支援活動を『大切な取り組みですね』