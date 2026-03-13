食楽web 富山県南西部に位置する南砺市。日本の原風景が広がるこの土地では、実り豊かな柿が育ちます。その柿を丁寧に干し柿に仕上げた商品が、市内のアンテナショップやオンラインショップで販売されています。 「富山干柿」と「福蜜柿」 まずご紹介したいのが、福蜜柿生産組合が手がける「福蜜柿」。一般的な干し柿とは少し異なり、鮮やかなオレンジ色が特徴のあんぽ柿タイプです。 ぽってりとした見た目も可愛らしく、質