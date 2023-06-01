日本代表戦士に怪我人が続出しているなか、朗報と言えるだろう。ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が３月４日、自身のSNSを更新。ボールを使ったトレーニングをする様子を公開した。現在28歳のCBは、昨年８月のブンデスリーガ開幕節で左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、戦線を離脱。今シーズン中の復帰、そして北中米ワールドカップ出場を目指し、懸命なリハビリを続けている。ドイツメディア『LIGAINSIDER』