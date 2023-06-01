「かなりの朗報」「ついに来た！」日本サッカー界に届いた“報告”にネット歓喜！「感動」「間に合うのか！」
日本代表戦士に怪我人が続出しているなか、朗報と言えるだろう。
ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が３月４日、自身のSNSを更新。ボールを使ったトレーニングをする様子を公開した。
現在28歳のCBは、昨年８月のブンデスリーガ開幕節で左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、戦線を離脱。今シーズン中の復帰、そして北中米ワールドカップ出場を目指し、懸命なリハビリを続けている。
ドイツメディア『LIGAINSIDER』は、「ホッフェンハイムのリハビリ部門から明るいニュースが届いた。町田幸樹がピッチで初めてボールを使ったトレーニングを再開した」「重傷から約６か月が経ち、彼は現在、回復に向けた次のステップに進んでいる」と報道。復帰に向け、一歩前進した事実を伝えている。
また、投稿のコメント欄やX上では、次のような声が上がった。
「浩樹待ってるぞ」
「ついに来た！伊藤洋輝が怪我してしまったが、町田浩樹が戻ってくるのはデカい！」
「CBの怪我人が多い中、これはかなりの朗報！！W杯までに間に合ってほしい」
「間に合うのか！！もうボールを蹴ってるということは、今季中に復帰もあるかも！！」
「順調に回復してきててよかった」
「まだワールドカップでプレーすると信じている」
「感動。試合での姿を見るのが楽しみです」
日本中が完全復活を待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに！ボールを使ったトレーニングを開始した町田
ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が３月４日、自身のSNSを更新。ボールを使ったトレーニングをする様子を公開した。
現在28歳のCBは、昨年８月のブンデスリーガ開幕節で左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、戦線を離脱。今シーズン中の復帰、そして北中米ワールドカップ出場を目指し、懸命なリハビリを続けている。
ドイツメディア『LIGAINSIDER』は、「ホッフェンハイムのリハビリ部門から明るいニュースが届いた。町田幸樹がピッチで初めてボールを使ったトレーニングを再開した」「重傷から約６か月が経ち、彼は現在、回復に向けた次のステップに進んでいる」と報道。復帰に向け、一歩前進した事実を伝えている。
また、投稿のコメント欄やX上では、次のような声が上がった。
「ついに来た！伊藤洋輝が怪我してしまったが、町田浩樹が戻ってくるのはデカい！」
「CBの怪我人が多い中、これはかなりの朗報！！W杯までに間に合ってほしい」
「間に合うのか！！もうボールを蹴ってるということは、今季中に復帰もあるかも！！」
「順調に回復してきててよかった」
「まだワールドカップでプレーすると信じている」
「感動。試合での姿を見るのが楽しみです」
日本中が完全復活を待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに！ボールを使ったトレーニングを開始した町田