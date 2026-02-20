¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥°¥¨¥í¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë¡¢¥µ¥é¡¼¤è¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤³¤½¡È¥×¥ì¥ß¥¢»Ë¾åºÇ¶¯FW¡É¤Ê¤Î¤«¡¡Ê¿¶ÑºÎÅÀ¤Ç¸«¤ëTOP10
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇ¶¯¤ÎFW¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£ÌÀ³Î¤ÊNo.1¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÀèÆü¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØWhoScored¡Ù¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿FW¤¿¤Á¤Î¡ØÊ¿¶ÑºÎÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ò·×Â¬¤·»Ï¤á¤¿2009-10¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÊ¿¶ÑºÎÅÀ¤¬3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àFW¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¡Ê7.61ÅÀ¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿FW¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¡Ê7.64ÅÀ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»þÂå¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤À¡Ê7.87ÅÀ¡Ë¡£
¥¹¥¢¥ì¥¹ºßÀÒ»þ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï2013-14¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïº£¤È¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¶¯Îõ¤Ê¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤Ç¹¶·â¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢ÄÌ»»110»î¹ç¤Ç69¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ÆÀÅÀÎÏ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦Éð´ï¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÎÅÀ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎÊý¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢FWÊ¿¶ÑºÎÅÀTOP10¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
1°Ì¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê7.87¡Ë
2°Ì¡§¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¡Ê7.64¡Ë
3°Ì¡§¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¡Ê7.61¡Ë
4°Ì¡§¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¡Ê7.56¡Ë
5°Ì¡§¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ê7.54¡Ë
6°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê7.48¡Ë
7°Ì¡§¥¢¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê7.46¡Ë
8°Ì¡§¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í¡Ê7.41¡Ë
9°Ì¡§¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê7.35¡Ë
10°Ì¡§¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡Ê7.32¡Ë