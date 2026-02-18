テレビ朝日系「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（火曜午後7時）が17日に放送された。高市内閣で内閣府副大臣を務める衆院議員の津島淳氏が出演し、自身の祖父について明かした。津島氏は青森県青森市の自宅にスタッフを招き入れると、“偉人”である自身の祖父について「『恋と革命』をテーマに芸術に生きたイメージ」と紹介。また「教科書に必ず（掲載されている）。どこかの学年で先祖が残したものに皆さん触れて