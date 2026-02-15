【オランダ・エールディビジ第23節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 1-0(前半0-0)ゴー・アヘッド<得点者>[フ]キャスパー・テングステット(90分+2)<退場>[ゴ]T. Baeten(15分)<警告>[フ]ファン・インボム(90分+5)[ゴ]ヤコブ・ブレウム(43分)、R. Margaret(72分)、A. Adelgaard(82分)、M. Boel(50分)└上田綺世と渡辺剛は連続決定機も決められず、フェイエノールトは終了間際PK弾で10人の格下相