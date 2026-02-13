アルペンスキー女子スーパー大回転で26位だったサラ・シュレペル＝12日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）アルペンスキー女子のサラ・シュレペル（メキシコ）は特別な思いを胸に自身7度目の五輪を迎えた。息子のラセ・ガシオラが初めてアルペン男子の同国代表入り。AP通信によると、母子同時出場は冬季五輪史上初となる歴史的事例だ。大会中の19日に47歳となるベテランレーサーは、12日のスーパー大回転で熟練の技を見せた