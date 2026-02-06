テレビ東京系の子ども向け情報バラエティー『おはスタ』で、山寺宏一との初代MCコンビで知られるアーティストのレイモンド・ジョンソン（63）が5日、自身のXを更新し、男児誕生を報告した。【写真】妻と赤ちゃんの3ショット！笑顔見せる『おはスタ』初代MCのレイモンド2024年12月28日に結婚し、2025年10月に妻の妊娠を報告しており、Xでは「OHA！！ 神様の祝福に包まれて、今日、私たちは愛しい男の子をこの世界に迎えました」