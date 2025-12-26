私（ミドリ、39歳）の最愛の妹（アヤカ、34歳）に病気が見つかり、手術と入院が必要になりました。妹から甥（レン、3歳）と姪（ヒマリ、1歳）を3ヶ月ほど預かってほしいと頼まれた私は「もちろん預かる」と即答。しかし夫（タケシ、42歳）に、甥たちを長期間預かるのであれば、食費などのお金をどうするか妹とよく話し合った方がいい、と指摘されました。私は妹のことが心配で、お金のことまで考えていなかったのです。私が考え込