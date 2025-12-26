＜病人から金取るの？＞「生活費は？」夫の指摘にハッ！確認すると…まさかの返答が？【第2話まんが】
私（ミドリ、39歳）の最愛の妹（アヤカ、34歳）に病気が見つかり、手術と入院が必要になりました。妹から甥（レン、3歳）と姪（ヒマリ、1歳）を3ヶ月ほど預かってほしいと頼まれた私は「もちろん預かる」と即答。しかし夫（タケシ、42歳）に、甥たちを長期間預かるのであれば、食費などのお金をどうするか妹とよく話し合った方がいい、と指摘されました。私は妹のことが心配で、お金のことまで考えていなかったのです。
私が考え込んで黙っていると、夫から「お金がかかるし、小さい子は体調も崩しやすい」と、もっともな指摘をされました。
夫が言うように姪はまだ1歳なので、夜泣きもするでしょう。確かに大変かもしれません……。
姪や甥を預かると言えば、うちの娘たちは喜んでかわいがってくれるでしょうし、私自身も久しぶりに小さな子と触れ合えるのは嬉しいですが、夫の意見はごもっともです。そこで翌日、妹に費用について聞いてみると「私は病気なのにお金とるつもり？」と言われてしまいました。
まるで私が悪いことを言ったかのように責められている気がして、嫌な気持ちになってしまいました。
義弟や母に頼めないのか聞いてみるも、理由をつけて却下するばかり。そして、妹はイラ立ったように話し始めました。
私は夫から「子守り期間の費用はどうするのか」と指摘され、現実的な問題に気づかされました。
しかし妹にお金の話を切り出すと、「病気でお金がかかるのに、お金をとるつもりなのか」と強い口調で返されてしまったのです。妹はオムツやミルクは持参するが、それ以外は考えていないと言います。私は妹のトゲのある言葉に初めて嫌悪感を覚えましたが、母や義弟、義弟の両親にも頼れないと言われてしまいました。
私が子守りを断れば甥たちの行き場がなくなるかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
