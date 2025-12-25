KNB北日本放送KNB NEWS

相次ぐ高級SUV車の盗難 最新機器を使った組織的手口と有効な対策

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 高級SUV車の盗難が、今年、県内でも相次いでいる
  • 最新の電子機器を使った巧妙で組織的な手口の実態と、有効な対策を紹介
  • ハンドルロックを車の防犯グッズとして使うことでより高い防犯ができるそう
記事を読む

おすすめ記事

  • マツダどうした！　元気がないぞ!!　クルマの見た目も走りもいいのに販売が伸び悩むワケ
    マツダどうした！　元気がないぞ!!　クルマの見た目も走りもいいのに販売が伸び悩むワケ 2025年12月23日 17時20分
  • スバルで最も安い「四駆セダン」とは？
    新車116万円から！ スバル最新「“4WD”セダン」が凄い！ 全長3.4mちいさなボディで「リッター23キロ超え」の低燃費！ “水平対向エンジン”じゃない「プレオプラス」最安四駆モデルとは？ 2025年12月25日 11時45分
  • 新車時はあんなに高かったのに……なんでこんな安くなってんの？　値下がりハンパない中古車は手を出しても大丈夫か考えてみた
    新車時はあんなに高かったのに……なんでこんな安くなってんの？　値下がりハンパない中古車は手を出しても大丈夫か考えてみた 2025年12月21日 17時20分
  • 違法カジノ利用促す投稿99％減　周知で一定効果か 2025年12月22日 16時44分
  • 「見えているつもり」「夜の右側」が危険⋯交通安全運動期間中にも死亡事故多発 日没早い12月「夜の事故」防ぐためにできること
    「見えているつもり」「夜の右側」が危険⋯交通安全運動期間中にも死亡事故多発 日没早い12月「夜の事故」防ぐためにできること 2025年12月24日 12時53分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子