ニューストップ > 国内ニュース > 相次ぐ高級SUV車の盗難 最新機器を使った組織的手口と有効な対策 SUV 窃盗 盗難 防犯 国内の事件・事故 時事ニュース KNB NEWS 相次ぐ高級SUV車の盗難 最新機器を使った組織的手口と有効な対策 2025年12月25日 19時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 高級SUV車の盗難が、今年、県内でも相次いでいる 最新の電子機器を使った巧妙で組織的な手口の実態と、有効な対策を紹介 ハンドルロックを車の防犯グッズとして使うことでより高い防犯ができるそう 記事を読む