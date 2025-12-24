2024Ç¯7·î¤´¤í¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Î7·î¤«¤é»Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤Î¡Ö½÷À­³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¡×¡£12·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¾¾ËÜÌÀ»ÒÉûÃÎ»ö¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢Âç¤­¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸Íý¤ò¤Á¤ã¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ä±ê¾å¤·¤¿¡ÈÀ¸ÍýÄË¥¤¥é¥¹¥È¡É¡ÖÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¡×¤¬ÊªµÄ¾¾ËÜÉûÃÎ»ö¤¬½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¼¨¤¹»Ø¿Ë¤Ë¡ÖÃËÀ­´ÉÍý¿¦¤Ø¤ÎÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£¡ÈÆ¯¤¯¾ì¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À­¤¬³èÌö¤Ç¤­¤ë´Ä