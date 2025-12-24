ÅìµþÅÔ¤¬Ä¾ÀÜ¼Â»Ü¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× À¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤Î»Ù±çºö¡¢»¦Åþ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ø¤Î¸«²ò
¡¡2024Ç¯7·î¤´¤í¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Î7·î¤«¤é»Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤Î¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¡×¡£12·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¾¾ËÜÌÀ»ÒÉûÃÎ»ö¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸Íý¤ò¤Á¤ã¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ä±ê¾å¤·¤¿¡ÈÀ¸ÍýÄË¥¤¥é¥¹¥È¡É
¡ÖÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¡×¤¬ÊªµÄ
¡¡¾¾ËÜÉûÃÎ»ö¤¬½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¼¨¤¹»Ø¿Ë¤Ë¡ÖÃËÀ´ÉÍý¿¦¤Ø¤ÎÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£¡ÈÆ¯¤¯¾ì¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¡×¤Ï¡¢³µÍ×¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À©Äê¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È»Ø¿Ë¡É¤òÄê¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉûÃÎ»ö¤Ï½÷ÀÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë»ö¶È¼Ô¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼Ê¢Éô¤ËEMS¡Ê¶ÚÅÅµ¤»É·ã¡Ë¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤òÁõÃå¤·¡¢¿Í¹©Åª¤ËÅÅÎ®¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç»ÒµÜ¼ý½Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡È¹ÔÀ¯¤¬ÄË¤ß¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤«¡É¡ÈÅÅµ¤»É·ã¤Î¶ÚÆùÄË¤ÈÆâÂ¡¤ÎÄË¤ß¤ÎÀ¸ÍýÄË¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤À¤í¡É¡ÈÍý²ò¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¤³¤ó¤Ê¤Îµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¡×¤Î»Ù±çºö¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ÒÆâ¤ÇÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¤¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2024Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ë¤ÏÌò°÷¡¦¿Í»öÉôÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÉôÌç¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¿Í»öÃ´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÌó20Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ¸³ÁõÃÖ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Î¶¯¤µ¤¬¡Ö¼å¡¦Ãæ¡¦¶¯¡×¤Î3ÃÊ³¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄË¤ß¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¿·¤¿¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸²ñ¼Ò¡¦¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Î¿É¤µ¡¦²á¤´¤·¤Ë¤¯¤µ¤Î°ìÃ¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¡Ö½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤êÅù¡¢º£¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
ÅÔ¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂÎ¸³²ñ¤Î»Ù±ç¤¬ÅÔ¤Î¾òÎã°Æ¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ëÎ©¾ì¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤Î»Ù±çºö¡£½ê´É¶É¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔ¤Î»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¤Ë¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾òÎã¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾òÎã¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Ê¤É»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸åºî¤ë»Ø¿Ë¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÔµÄ²ñ¤Î¼Áµ¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡À¤´Ö¤«¤éÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¯¾ì¤Ç½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤¬Ä¾ÀÜ¡¢´ë¶ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¤´°Õ¸«¤Ê¤É¤â»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÔ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÍýÄËÂÎ¸³²ñ¤ÏÉûÃÎ»ö¤¬¼¨¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÎã¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÆÊýÌÌ¤ÇµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔ¤Î»Üºö¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸ÛÍÑ¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£