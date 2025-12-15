『アメイジングデジタルサーカス』Episode7の公開を記念して、東京・渋谷PARCOでPOP UP STOREが開催されることが決定した。さらに4月には新商品「ブラインドミニフィギュア」も登場！インフォレンズよりブレイク中のダークコメディCGアニメーション『The Amazing Digital Circus（アメイジングデジタルサーカス）』の最新Episode7の公開に合わせて、Glitch Productions新商品と、公式POP UP STOREが渋谷PARCOの6階POP UP SPACE「PI