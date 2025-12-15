『アメイジングデジタルサーカス』Episode7公開記念☆渋谷PARCOでPOP-UP／新作グッズにミニフィギュア
『アメイジングデジタルサーカス』Episode7の公開を記念して、東京・渋谷PARCOでPOP UP STOREが開催されることが決定した。さらに4月には新商品「ブラインドミニフィギュア」も登場！
インフォレンズよりブレイク中のダークコメディCGアニメーション『The Amazing Digital Circus（アメイジングデジタルサーカス）』の最新Episode7の公開に合わせて、Glitch Productions新商品と、公式POP UP STOREが渋谷PARCOの6階POP UP SPACE「PIXCEL」にて2026年1月9日（金）〜2月8日（日）までの期間限定で開催することが発表された。
『The Amazing Digital Circus』とは、2023年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいる。
ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の ”トビラ” を見つける。
トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは？ この世界は一体？ ケインの正体とは？
ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に……。
本POP UP STOREは、最新エピソード『Episode 7』の公開記念特別企画。
店内では、Episode7に登場するビジュアルのキャラクターの等身パネル展示などを通じて、最新話の世界観をリアルに体験していただける内容となっている。
購入特典として、税込3300円以上お買い上げいただいた方に、1会計に1枚「クリアカード」をプレゼント！
さらに、POP UP STOREにて商品をお買い上げいただいた方に、オリジナルショッパーがお渡しされる。
どちらも1会計1枚までとなり、なくなり次第配布終了となるのでご注意を。
気になるラインナップは、ポムニやラガタのぬいぐるみキーホルダーのほか、ステッカーがアクリルキーホルダーなどコレクタブルなアイテムが勢揃い。
最新情報についてはインフォレンズイベントXアカウント（@infolens_event）にてチェックしておこう。
そして4月には「アメイジングデジタルサーカス ブラインドミニフィギュア」がリリース予定。
全8種の可愛らしいミニフィギュアが手に入る新作もぜひお見逃しなく！
☆アメイジングデジタルサーカス新作グッズをチェック！（写真22点）＞＞＞
（C） 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.
