福山市内の大学寮で学生と職員６１人が下痢や腹痛などの症状を訴える食中毒が発生しました。 福山市保健所によりますと市内の大学寮で、６日の給食を食べた１８歳～６９歳の６１人が下痢や腹痛などの症状を訴えました。 全員軽症で救急搬送などもなく、現在は回復傾向にあるということです。複数人の便からウエルシュ菌が検出され、福山市保健所は集団食中毒と判断し、食事を提供していた魚国総本社に対し営業禁止処分とし