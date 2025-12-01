【双子座】2025年 12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?双子座（5/21-6/21）自分を「整えて」ください無理して背負っている役割、「私がやらなきゃ」って思い込んでいること。「これ、本当は私の仕事じゃないな」って気づいたら、そっと置いていい。自分のリズムを取り戻すと、あなた本来の輝きが戻ってきます。心と体を整えるほどに運気は上がって、月末には「この人と深く繋がれた」っ