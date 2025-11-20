「祖父母や妹に会いたい」1人の少女が東京・港区に建つ東京出入国在留管理局を訪れたのは今年9月16日のことだった。応対した職員に対し、少女はこんな言葉を口にした。「タイに帰りたい。祖父母や妹に会いたい」それは日本国内に蔓延る「人身売買」という巨大ヤミビジネスが明らかになった瞬間でもあった――。11月4日、警視庁保安課は12歳のタイ国籍の少女を働かせたとしてマッサージ店経営者・細野正之容疑者（51歳）を労働基準