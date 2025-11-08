アニメイトは、「アニメイト香港」を12月にグランドオープンする。直営店として再進出する。日本をはじめ、特にアジアで話題の最新グッズや書籍、購入特典を多数用意するほか、香港限定企画も展開する。人気作品とのコラボレーションを楽しむことができる「グラッテ（コラボドリンク）」も導入する。アニメイトは、日本国内に124店舗を展開するほか、海外では台北、台中、高雄、バンコク、ソウル、上海、北京、広州、ロサンゼルス