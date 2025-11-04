11月15日の七五三を前に、大分市の園児が七五三参りを体験し、家族の健康や将来の夢などを神様にお願いしました。 【写真を見る】園児55人が七五三参り手作り千歳飴に込めた家族の健康と将来の夢大分 大分市のえのくま幼稚園では、子どもたちの健やかな成長を願い、毎年この時期に七五三参りをしています。 4日、年長の園児55人が手作りの千歳飴の袋を持って春日神社を訪れ、社殿でお祓いを受けました。厳かな雰囲気の中、