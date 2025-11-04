4日午前6時ごろ、大分県佐伯市の大島付近で、遊漁船の船長から「瀬渡しした客が行方不明になった」と通報があり、佐伯海上保安署が海中に転落した可能性もあるとみて捜索にあたっています。 【写真を見る】釣り客の70代男性が行方不明岩場に救命胴衣、海中に転落か海上保安署が捜索大分 4日午前6時ごろ、佐伯市大島で遊漁船の船長から「佐伯湾にある大島に瀬渡ししたお客さんが行方不明になりました」と通報がありました。