野球に似た「ティーボール」と呼ばれる球技の大会が大分市で開かれ、子どもたちが元気いっぱいグラウンドを駆け回りました。 【写真を見る】ティーボール大会開催止まったボールをバットで打ち歓声140人が参加大分 ティーボールは、ピッチャーが投げるボールではなく、台に乗せたボールを打って、野球と同じように得点を競います。 3日の大会には大分市内の