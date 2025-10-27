全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が報告される中、大分県内の養鶏場を対象に消毒用の消石灰が配布されました。 【写真を見る】鳥インフルエンザ流行期を前に県が養鶏場に消石灰を配布大分 大分県は鳥インフルエンザが流行する冬場を前に、毎年県内すべての養鶏場に消石灰を無料配布しています。 豊後大野市三重町にある家畜保健衛生所で27日、20キロ入りの消石灰が養鶏場の規模に応じて農家に手渡されました。消毒用