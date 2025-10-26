なにわ男子の長尾謙杜さんが24日、フジテレビ系『ぽかぽか』に出演し、サッカーへの愛を語った。番組では、一緒に出演した女優の山田杏奈さんが長尾さんのサッカー好きの一面を暴露。「長尾君、いつも朝イチ早くてもすごい元気で。たまに（元気がなくて）『あれ、きょうどうしたんだろう』って思う日は、『何をしていたの』って聞くと『サッカーを朝早く起きて見ていた』って」とエピソードを明かした。スタジオが驚きの声に包まれ